Firauto obre amb 200 vehicles d’ocasió
Hi participen fins a 17 expositors que ofereixen tota mena de models, també elèctrics. Arranca amb bones perspectives de vendes
Balaguer va obrir ahir la 33a edició de la fira del vehicle d’ocasió, Firauto, amb més de 200 vehicles de gamma alta a la venda i un espai dedicat a cotxes més econòmics al Mercat de la Ganga, amb preus no superiors als 6.000 euros. El certamen, en el qual participen disset expositors de Balaguer i comarca, compta amb una àmplia exposició de vehicles, autocaravanes, remolcs i maquinària industrial. Antonieta Martínez, tècnica de Fires i Mercats de Balaguer, va apuntar que els visitants podran trobar tota mena de models, així com propostes del sector del vehicle elèctric. El certamen també dedicarà un espai a la mobilitat elèctrica, per contribuir a la conscienciació de la ciutadania sobre la importància d’utilitzar mitjans de transport menys contaminants. La fira aposta aquest any per la sensibilització i educació viària amb l’exposició didàctica Entre nosaltres, que vol conscienciar sobre els riscos del consum d’alcohol i drogues entre la població adulta en el moment de conduir.
La vicepresidenta segona de la Diputació, Estefania Rufach, va ser l’encarregada ahir d’inaugurar el certamen, que va comptar amb un acte d’homenatge a Toni Pla, un dels expositors de Balaguer més veterans que va participar en totes les edicions de la fira fins al seu recent traspàs. Firauto continua tot el cap de setmana amb un horari de 10.00 a 14.00 hores i de 16.00 a 20.00 hores.