De l’aula a la feina: FP d’èxit
L’Institut Mollerussa ha rebut el premi de l’Agència Catalana d’FP, FPCAT 2025, a les bones pràctiques en la formació professional contínua. Prioritza el contacte en entorns reals de treball, adaptant-se així a les demandes del mercat laboral
L’Institut Mollerussa, centre públic de formació professional amb més de 70 anys d’història, ha estat distingit per l’Agència Catalana d’FP amb el premi FPCAT 2025, que reconeixen les bones pràctiques en la formació professional, tant per la qualitat formativa dels seus programes com per les seues infraestructures, consolidant el centre com un dels referents en cicles formatius a Catalunya.
El seu director, Antoni Reig, va destacar que el premi “suposa un reconeixement al treball de tots i a un model educatiu en què la pràctica és l’eix motivador de l’aprenentatge”. Segons Reig, l’aposta per una formació pràctica i dual ha permès que els alumnes adquireixin competències molt valorades per les empreses, facilitant-ne així la inserció laboral. Amb una plantilla de 86 docents i 13 experts de diferents sectors, l’institut imparteix formació en diverses famílies professionals, com agrària o d’obra pública i hípica, entre d’altres. Àrees que constitueixen el seu model educatiu, caracteritzat pel contacte directe amb entorns reals de treball. En l’àrea d’hípica, el centre disposa de més de 50 cavalls i pistes on els estudiants practiquen disciplines com salt, doma o cros. “Oferim una experiència formativa que no es pot replicar a les grans ciutats”, va explicar Reig. La formació en obra pública compta amb maquinària especialitzada, retroexcavadores, camions, grues i simuladors, que permet desenvolupar pràctiques reals amb els més alts estàndards de seguretat. Al sector agrari es treballa en una explotació de 8,5 hectàrees amb cultius extensius, boví (amb 30 caps), hivernacles i espais de jardineria. L’Institut Mollerussa és un centre de Formació Professional Integrada en les famílies d’Agrària i Indústries Extractives, i pioner en l’acreditació de competències i la formació contínua. La seua col·laboració amb empreses com Linde o Catalana de Perforacions ha generat sinergies formatives que connecten l’ensenyament amb les demandes del mercat laboral.