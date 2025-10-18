Pla d’Almatà: sis milions per recuperar el jaciment andalusí
El departament de Cultura impulsa un ambiciós projecte d’investigació i conservació de l’enclavament arqueològic de Balaguer. Durarà tres anys i tindrà un centre d’interpretació
El departament de Cultura ha fet un pas decisiu per posar en relleu el jaciment arqueològic del Pla d’Almatà de Balaguer, de 27 hectàrees d’extensió, considerat un dels enclavaments més significatius del patrimoni arqueològic català. Amb una inversió prevista de 6,1 milions d’euros i un termini d’execució de tres anys en la seua primera fase, aquest projecte pretén saldar “un deute històric” amb aquest enclavament i el seu territori, segons va explicar la consellera de Cultura, Sònia Hernández, ahir a la capital de la Noguera, on es va presentar el projecte El Renaixement del Pla d’Almatà. “Estem davant d’un jaciment excepcional que no només és un enclavament arqueològic, sinó una de les claus per entendre la història profunda de la nostra terra.” Va afegir que el Pla d’Almatà representa les arrels andalusines de Catalunya i mostra com la història de Balaguer i de tota la comunitat s’entrellaça amb la història mediterrània, evidenciant que la identitat catalana és fruit de la diversitat cultural.
El nou projecte inclou programes d’investigació científica, educació patrimonial i activitats didàctiques en col·laboració amb la Paeria de Balaguer, el Museu de la Noguera, la Universitat de Barcelona i els equips arqueològics que tradicionalment han treballat al jaciment. Així mateix, contempla la creació d’un centre d’interpretació, integrat a l’espai, amb aules d’activitats immersives i experiències de realitat virtual i la restauració i consolidació de la muralla, de la qual es conserven 700 metres i 24 torres.
La iniciativa busca convertir el Pla d’Almatà en el centre de la investigació arqueològica catalana i mediterrània. “Apostar per aquest jaciment significa també generar oportunitats per al territori, atreure visitants i dinamitzar l’econòmica local reforçant el vincle entre cultura i desenvolupament sostenible”, va destacar la titular de Cultura. Va afegir que “la Catalunya actual no pot ignorar el seu passat musulmà, sinó que reconèixer-lo i comprendre’l com una peça fonamental de la nostra identitat”. L’alcaldessa de Balaguer, Lorena González, també va destacar la importància del projecte per dignificar aquest enclavament que té el seu origen al segle VIII i que va quedar abandonat el 1105, després de patir almenys dos setges i conquestes. Malgrat la seua rellevància històrica, només s’ha excavat una petita part de les 27 hectàrees que ocupa. “El Pla d’Almatà és l’Empúries de Ponent” i cal posar en relleu aquest patrimoni, va dir González.
Una de les intervencions destacades que seran en el futur centre d’interpretació serà Els Ulls de la Història, que permetrà l’elaboració d’un nou relat sobre la ciutat andalusina de Balaguer, en el qual es mostrarà el paper d’aquesta ciutat a la Catalunya del segle XI.
La presentació d’ahir va comptar amb una visita al jaciment per conèixer in situ els treballs que ja s’han portat a terme en aquest enclavament en les últimes dècades. A la tarda, la plaça Mercadal va acollir una presentació a la ciutadania de la mà de diferents experts i que va comptar amb un concert a càrrec de Jordi Savall & Hespèrio XXI.