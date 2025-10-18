SEGRE

El sector del porcí, a debat a les Jornades d’Artesa de Segre

Es va habilitar un espai per a expositors i empreses del sector. - J.T

Artesa va acollir ahir la Jornada Porcina de la Noguera, que va comptar amb diferents actors del sector, des de productors fins a industrials, integradors, proveïdors de serveis i cooperatives. Diverses ponències formatives sobre com millorar l’alletament i prevenir malalties en porcs d’engreixament, la digestió anaeròbica dels purins o com millorar el benestar animal en granges van iniciar la jornada. A la tarda els experts van debatre sobre el mercat del porcí. La jornada va comptar amb un espai expositiu en què van participar una dotzena d’empreses del sector i va acabar amb un networking.

