Unai Salas, estudiant del cicle d'Excavacions i Sondatges, explica sobre els seus estudis: «Vaig trobar que era un camí pràctic i amb futur»
Unai Salas de Castellbisbal va estudiar l’any passat primer de Batxillerat, però “sentia que no em servia de gaire i que no era per a mi”. Va decidir canviar perquè buscava una cosa més pràctica i amb futur i va optar per aquest cicle d’Excavacions i Sondatges. “Ara estic molt content, m’agrada el que faig i venir cada dia no se’m fa pesat. A més, sé que és un sector amb molta demanda laboral”, afirma.
Biel Mateu, estudiant del cicle d'Excavacions i Sondatges, comenta sobre els seu futur: «M’interessa aprendre un ofici i que m’agradi»
Biel Mateu de la Seu d’Urgell assegura que estudia aquest cicle d’Excavacions i Sondatges a l’INS Mollerussa perquè “buscava una formació pràctica amb bones sortides laborals”. “Tinc família que treballa en la construcció i sé que és un ofici amb futur i estabilitat.” Insisteix que abans de decidir-se va valorar altres opcions, “però aquesta em va atreure perquè m’agrada, aprenc una cosa útil i m’ho passo bé fent-ho”.
Comarques
L'Institut Mollerussa, distingit amb el premi FPCAT 2025 per les bones pràctiques
Esmeralda Farnell