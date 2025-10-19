SUCCESSOS
Tres imputats per la pallissa a un veí de Sanaüja
La víctima, que els hauria recriminat el seu incivisme, va quedar inconscient i va ser hospitalitzada . Va tenir lloc a la festa major
Els Mossos d’Esquadra han denunciat penalment per delictes de lesions tres joves de Sanaüja que suposadament van agredir brutalment un veí de la localitat, que va quedar inconscient i que va estar diversos dies hospitalitzat, segons ha pogut saber aquest diari. L’agressió es va produir la matinada del 6 de setembre passat quan aquest municipi de la Segarra celebrava la festa major. Pel que sembla, els joves van agredir l’home després que aquest els recriminés un acte incívic. Els Mossos d’Esquadra han remès les diligències al jutjat de Solsona, segons va informar un portaveu policial.
Els fets van tenir lloc la matinada del 6 de setembre a l’interior de la localitat quan, pel que sembla, un veí va observar com uns nois estaven orinant a la via pública i els ho va recriminar. Alguns d’aquests joves es van adreçar a l’home i van començar a clavar-li puntades de peu i cops, deixant-lo inconscient. Li haurien fracturat la mandíbula. La víctima va quedar inconscient i minuts després va ser trobat per una persona, que va alertar el 112. L’home va ser hospitalitzat. Posteriorment, els Mossos li van prendre declaració i van obrir una investigació per identificar els presumptes autors.
Una setmana després, els investigadors van aconseguir identificar els tres presumptes agressors, que són tres joves del municipi. Havien estat gravats per una càmera de seguretat que hi ha a la zona on es va produir l’agressió.
Citats al Jutjat de Solsona
Els tres sospitosos van ser citats pels Mossos d’Esquadra perquè acudissin a la comissaria, on els van prendre declaració com a investigats per un delicte de lesions. La Policia catalana va remetre el cas al jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 de Solsona.