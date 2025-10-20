Artesa de Segre aplega la segona edició de les Jornades del Porcí, que reuneix més de 400 persones
Més de 400 persones es van reunir divendres a Artesa de Segre a la segona edició de la Jornada Porcina de la Noguera, organitzada per l’Associació de Defensa Sanitària d’Artesa de Segre i Comarca (ADARCO). La jornada va comptar amb diferents ponències formatives relacionades amb les explotacions porcines, conferències i una taula rodona sobre les noves tendències del porcí, i va estar dirigida a productors, industrial, integradores, treballadors d’explotacions porcines i proveïdors de serveis i Cooperatives.
El programa del matí va comptar amb les xerrades de Glòria Abella, responsable de l’equip veterinari de Boehringer Ingelheim Animal Health España, sobre com millorar l’encalostrat y prevenir malalties en porcs d’engreix. Una altra de Lluís Sanjoaquín, responsable técnico de ThinkinPig, sobre Los puntos clave en la calidad del lechón al destete, i una última sobre com millorar la producción mitjançant el benestar animal en granges d’engreix de porcí, a càrrec de Lluís Vegas, Técnic Welfair.
Per la tarda es van celebrar diferents ponenes sobre la Digestió anaeróbica dels purins: una oportunitat de sostenibilitat per a la producción porcina, a cárrec de la subdirector d’Agricultura, Neus Ferrete. El Mercat Porcí: cap a una nova realitat, a càrrec de Miquel Àngel Bergés, director dels mercats de porcí, cereals i farratges de Mercolleida i, finalment, la taula rodona Perpectiva del sector porcí, on som i on anem?, amb la participación de Bergés, Albert Morera, director general de la divisó de porcí de Vall companys, Miguel Higuera, president d’Anrprogapor, i va estar moderada por Miquel Molins, president del col·legi oficinal de Veterinaris de Lleida.
L’Associació de Defensa Sanitària d’Artesa de Segre i Comarca, (ADARCO) és una associació sense ànim de lucre que aglutina els propietaris de porcs d’Artesa i la seva comarca d’influència. Està formada per ramaders independents i ramaders associats. Constituïda al 1983, amb un cens de 3000 reproductores I 1200 porcs d’engreix, ADS va ser pionera a les terres de Lleida i ha anat creixent fins arribar a les 24.000 reproductores i 260.000 porcs d’engreix.