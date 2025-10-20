RENOVABLES
Pobles Vius i els alcaldes crítics portaran als tribunals el biogàs de la Sentiu
Afirmen que l’empresa està “en una carrera” per aconseguir 4,5 milions d’euros públics
La plataforma Pobles Vius i el col·lectiu d’alcaldes crítics amb la posada en marxa d’una planta de biogàs a la Sentiu que preveu processar 400.000 tones de purins a l’any “portaran el projecte a la justícia mitjançant un procés contenciós administratiu”, van explicar fonts de la coordinadora.
Després d’obtenir l’aval de la Generalitat per al projecte urbanístic, l’empresa promotora, La Sentiu Bioenergy, participada pel fons d’inversió danès CIP (Copenhagen Infrastructure Partners), ha anunciat que preveu iniciar les obres a començaments de l’any que ve i començar a operar al llarg del següent. Afirma que ja disposa de contractes amb “més de 300 ramaders” de la zona per proveir-se dels purins que necessita com a matèria primera principal.
A la plataforma Pobles Vius posen en dubte que la promotora ja disposi d’aquests acords per accedir a les dejeccions, ja que els ramaders pagarien entre dos i set euros per metre cúbic o tona pels trasllats i tractaments, i asseguren que l’empresa “es troba en una carrera per obtenir els permisos abans de final d’any per poder ingressar l’avançament de 4,5 milions d’euros de subvenció atorgada per la conselleria d’Agricultura”.
En aquest sentit, asseguren que actes com la presentació efectuada dijous passat a la localitat de la Noguera “s’emmarquen en una campanya de pressió política i mediàtica” per obtenir tots els permisos a temps amb la finalitat de poder accedir a la subvenció de la Generalitat.