La CHE avala el mur a Vilella per protegir Fraga de les riuades
L’organisme de conca dona per bona la primera versió del projecte Cinca Revive
La CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre) ha avalat el projecte original de la Cinca Revive, el pla per millorar la protecció del nucli urbà de Fraga davant les avingudes del riu, amb el mur de contenció de Vilella de Cinca, el manteniment del qual en el disseny havia provocat diversos enfrontaments institucionals en els quals s’han vist embolicats els dos ajuntaments, el ministeri de Transició Ecològica i l’organisme de conca, i que també ha provocat tensions a la comarca del Baix Cinca i a la diputació d’Osca.
Autoritzat
“En el seu dia la CHE va autoritzar el projecte presentat per l’ajuntament de Fraga per mitigar els danys per inundació al seu municipi, que entre altres actuacions incloïa el recreixement d’un marge entre Fraga i Vilella”, van explicar fonts de la Confederació. També van anotar que des de l’organisme de conca “podem dir que el projecte està autoritzat, perquè és conforme amb la reglamentació existent”.
En aquest sentit, van assegurar que la reculada dels marges de Fraga perquè el curs del riu recuperi part de l’espai que la ciutat ha anat ocupant en l’últim mig segle, serà, amb la construcció del mur, “efectiu en aquesta minoració dels danys per inundació en cas d’avinguda” a la capital del Baix Cinca.
Així, el principal motiu d’oposició a la construcció del mur a Vilella rau en l’eventual risc d’inundació per a una part de l’horta que comporta aquesta obra. A més, els agricultors temen que, per la seua ubicació, també comporta el perill d’incrementar les possibilitats que els arbres fruiters puguin patir gelades a la primavera a l’atenuar l’efecte dels vents que les disminueixen.
D’altra banda, el tercer flanc de discrepància és l’administratiu, ja que l’ajuntament de Vilella no participa en el projecte definitiu.