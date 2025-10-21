Col·lapsa part de la teulada d'una casa abandonada d'Alcoletge per un incendi
Cap persona ha resultat ferida
Quatre dotacions dels Bombers han treballat aquest matí en un incendi en una casa de dos plantes a Alcoletge. L'immoble, situat al camí de Bell-lloc i que està en situació d'abandó, ha patit el col·lapse de part de la teulada a causa del foc, sense que cap persona hagi resultat ferida. Els Bombers, que han rebut l'avís a les 06.55 hores, han fet l'extinció de l'incendi des de l'exterior amb l'autoescala.