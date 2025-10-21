SEGRE
Col·lapsa part de la teulada d'una casa abandonada d'Alcoletge per un incendi

Cap persona ha resultat ferida

La casa està situada al camió de Bell-lloc d'Alcoletge.

La casa està situada al camió de Bell-lloc d'Alcoletge.Bombers de la Generalitat

Quatre dotacions dels Bombers han treballat aquest matí en un incendi en una casa de dos plantes a Alcoletge. L'immoble, situat al camí de Bell-lloc i que està en situació d'abandó, ha patit el col·lapse de part de la teulada a causa del foc, sense que cap persona hagi resultat ferida. Els Bombers, que han rebut l'avís a les 06.55 hores, han fet l'extinció de l'incendi des de l'exterior amb l'autoescala.

