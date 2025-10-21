COOPERATIVES
Una professional de la casa, triada nova directora de Fruits de Ponent
Primera dona en el càrrec, Maria Jesús Sisó relleva Josep Presseguer després de 12 anys. Aposta per donar continuïtat als projectes estratègics en marxa
Una professional de la cooperativa, amb 33 anys d’experiència en diferents àrees, serà la nova directora general de Fruits de Ponent, que per primera vegada tindrà una dona al capdavant. El consell rector de l’entitat va nomenar ahir Maria Jesús Sisó Fargues com a relleu de Josep Presseguer, que després de dotze anys deixa el càrrec per assumir la gerència del Parc Agrobiotech de Lleida, segons ha pogut saber aquest diari. Sisó, de 51 anys, és natural d’Alcarràs i compta amb una dilatada trajectòria de 33 anys a la cooperativa, on ha exercici diferents responsabilitats, la qual cosa li confereix un coneixement de tota l’organització. En l’actualitat era la secretària executiva de Fruits de Ponent, però entre altres càrrecs havia estat la directora de l’àrea social i membre del comitè compliance (encarregat de verificar que l’organització compleix la seua tasca).
Formada en el Programa Superior de Direcció i Administració d’Empreses de la UOC, i també compta al seu currículum amb estudis en gestió i direcció estratègica de l’empresa cooperativa i amb un màster en secretaria executiva per l’Institut de Secretariat Europeu.
El Consell Rector ha volgut expressar amb aquesta elecció la seua confiança en una professional de la casa. Segons ha pogut saber aquest diari, entre els trets que ha tingut en compte destaca el seu compromís amb els valors cooperatius i amb un profund coneixement de l’organització.
En aquest sentit, Maria Jesús Sisó explica que afronta “aquesta nova etapa amb il·lusió i responsabilitat, amb voluntat de donar continuïtat als projectes estratègics en marxa, impulsar la rendibilitat de les activitats dels socis i vetllar pel benestar i el creixement professional de tot l’equip humà de Fruits de Ponent”.
Fruits de Ponent agrupa 180 famílies cooperatives, amb el cultiu de 2.500 hectàrees d’agricultura sostenible. Juntament amb Actel Group, ha creat Novacoop Mediterranea, que suma 100.000 tones de fruita fresca i garanteix subministrament els 365 dies de l’any. Durant la campanya d’estiu, la companyia ha comercialitzat unes 80.000 tones.