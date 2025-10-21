Impulsen un pla de promoció turística local
Inverteixen 23.900 euros a potenciar la gastronomia local i el llegat històric i literari. Sota el lema Organyà Turisme
L’ajuntament d’Organyà impulsa un pla per millorar el posicionament turístic del municipi, dins del marc d’un turisme sostenible i compromès amb la lluita contra el canvi climàtic. Sota el nom Organyà Turisme, la proposta millorarà la visibilitat i l’atractiu de l’oferta turística del municipi, destacant el valor dels seus principals actius, com són les activitats en plena naturalesa (com el parapent, el BTT, el senderisme, el barranquisme o el caiac), el paisatge, la gastronomia local i el llegat històric i literari vinculat a les Homilies d’Organyà.
Accions
El pla, que suposarà una inversió de 23.900 euros, contempla accions com la creació d’un canal propi de Wikiloc amb rutes per la naturalesa, la promoció del parapent com a activitat de referència mundial, l’enregistrament d’imatges en 360º del terme municipal per a Google Street View, l’elaboració de mapes turístics i la distribució d’estovalles interactives als restaurants, amb l’ajuda de codis QR per donar a conèixer els atractius locals i donar accés a la plataforma Wikiloc.
També s’instal·laran lones i vinils promocionals en punts estratègics de la carretera C-14 i en establiments comercials, amb imatges antigues d’Organyà per reivindicar el passat del poble. Així mateix impulsaran un pla de comunicació integral per reforçar la marca Organyà Turisme. El projecte compta amb la col·laboració del patronat de Turisme de la Diputació.
Col·laboració
Les diferents línies de treball es desenvoluparan al llarg dels propers mesos “en col·laboració estreta amb el teixit associatiu, el sector empresarial i els agents del territori”, segons va explicar ahir l’alcalde, Celestí Vilà.