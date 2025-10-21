SEGRE

Mossos alcen el bloqueig a obres d’una línia d’alta tensió a Alcarràs

Afectats disconformes amb les expropiacions hi van impedir el pas durant mesos

Una de les torres de la nova línia d’alta tensió.

Els Mossos d’Esquadra van aixecar ahir un bloqueig que ha impedit durant mesos obres a Alcarràs per contruir una línia d’alta tensió. És la que promouen les empreses Ignis i Solaria per evacuar l’energia de les grans centrals solars previstes en aquest municipi, una infraestructura el traçat de la qual arriba fins a Lleida i que ha estat objecte de polèmica.

Feia mesos que els operaris no podien accedir a algunes de les finques expropiades l’estiu passat a Alcarràs. Els seus antics propietaris, disconformes amb les expropiacions, havien instal·lat des d’aleshores obstacles per impedir el pas a persones i maquinària. Finalment, ahir van permetre l’entrada als terrenys, al requerir-ho la policia autonòmica. Així ho van confirmar fonts d’aquest cos, que van indicar que aquesta actuació es va emmarcar en un procediment administratiu.

Només una minoria dels expropiats a Alcarràs van impedir l’accés a les parcel·les. La resta no ha posat impediments, si bé continuen reclamant un preu superior pels terrenys. Fonts d’Ignis van assegurar que mantenen converses amb els afectats.

Malgrat el bloqueig a Alcarràs, les obres de la línia van prosseguir a la resta del traçat i s’espera que acabin a finals d’any. Així mateix, retards en la primera etapa dels treballs i restriccions de trànsit per les obres que segueixen el traçat de la carretera N-II han estat objecte de queixes en els últims mesos.

Un grup alemany compra dos de les grans centrals solars del municipi

� La multinacional alemanya IB Vogt ha adquirit dos de les vuit grans centrals solars previstes a la zona de Vallmanya, a Alcarràs. Es tracta de les plantes Rabilargo Solar i Rufete Solar, promogudes inicialment per Ignis i la construcció de les quals encara no ha començat. Tenen una potència de 50 MW cada una i sumen 150 hectàrees de superfície. Per la seua part, Ignis construeix ja les grans centrals solars de Rascon Solar i Cadernera Solar, mentre Solaria ha iniciat la construcció de quatre grans plantes fotovoltaiques.

