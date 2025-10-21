Alerta sanitària a Catalunya per possible presència d'E. Coli en un formatge d'origen francès
El lot contaminat s'ha distribuït pel territori
L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha alertat aquest diumenge de la possible presència del bacteri Escherichia coli (E. Coli) en un formatge d'origen francès distribuït a Catalunya. Es tracta del lot PONT0509 del producte Crottin de Chavignol de la marca Dubois Boulay. L'avís ha arribat a través de la Xarxa d'Alerta Alimentària Europea. Es recomana no consumir aquest formatge i acudir a un centre de salut si es tenen símptomes com recaragolaments o diarrea.