Rebaixa del 25% en el forfet de les estacions de Tot Nòrdic
Ultimen millores i instal·len punts de càrrega per a vehicles elèctrics
El forfet per a la temporada d’hivern 2025-2026 està ja a la venda per a les estacions d’esquí nòrdic agrupades sota la marca Tot Nòrdic. Pot comprar-se a través del web www.totnordic.com, o bé a les oficines dels set dominis esquiables que comparteixen aquesta denominació comuna a les comarques de l’Alt Urgell, la Cerdanya i el Pallars Sobirà. Són Tuixent-la Vansa, Sant Joan de l’Erm, Lles de Cerdanya, Aransa, Guils-Fontanera, Tavascan i Virós-Vallferrera. Els aficionats poden adquirir el forfet amb un 25% de descompte fins al 16 de novembre. Amb aquesta promoció, l’accés per a adults costa 127,50 euros, i el de nens o majors de 65 anys, 67,50 euros.
Descomptes i sorteig
L’accés de Tot Nòrdic inclou també un 50 per cent de descompte en el forfet de dia de les estacions de nòrdic de Beille i Chioula (Arieja) i la Llosa (Capcir), i un 25 per cent de descompte en el complex Naturland (Andorra). També atorga invitacions d’un dia per practicar esquí alpí a les estacions de La Molina, Vallter, Vall de Núria, Espot Esquí, Port Ainé, Boí Taüll i Tavascan. De manera paral·lela, Tot Nòrdic sorteja dos forfets de temporada per als qui responguin un qüestionari online per conèixer els hàbits i les preferències de les persones que han visitat les estacions, ja sigui a l’hivern o a l’estiu.
Els complexos d’esquí nòrdic ultimen aquests dies millores als seus respectius equipaments. Entre aquestes destaca la rehabilitació de sistemes d’aïllament de les cobertes d’edificis i canvis de finestres. Les actuacions s’han centrat als refugis del Cap del Rec, de Lles de Cerdanya, del d’Aransa i del de La Basseta, a Sant Joan de l’Erm.
La inversió ha ascendit a 178.155 euros. També han instal·lat estacions de càrrega per a vehicles elèctrics per valor de 57.000 euros a Tuixent-la Vansa, Guils de Cerdanya i Tavascan.