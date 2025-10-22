Intenten okupar una casa a Bell-lloc d’Urgell i acaben trencant retrovisors de diversos cotxes
Els Mossos d'Esquadra han identificat els presumptes responsables després que un veí alertés de l'incident ocorregut al carrer Doctor Àngel Nadal
Durant la matinada d'aquest dimarts diversos vehicles han patit actes vandàlics al carrer Doctor Àngel Nadal de Bell-lloc d'Urgell. Segons ha explicat un veí a SEGRE, tres individus haurien causat desperfectes a diversos cotxes estacionats a la via pública després d'una baralla entre ells, trencant retrovisors i ratllant la carrosseria de tres vehicles.
Els fets van tenir lloc passades les 12 de la nit, quan veïns de la zona van escoltar crits al carrer. Un resident que va presenciar l'incident ha explicat que tres joves estaven discutint i, de sobte, van començar a destrossar retrovisors de diversos vehicles aparcats.
Pel que sembla, i segons fonts veïnals, hores abans aquestes tres persones haurien intentat okupar una casa no habitada del carrer, però els veïns ho van veure i van alertar els Mossos d'Esquadra, que van fer marxar els homes de la casa. Poc després van començar els aldarulls pel poble, fins que els Mossos els van identificar. Finalment van marxar del poble.
Preocupació per la seguretat al municipi
Segons els veïns d'aquest carrer, és la primera vegada que succeeix un incident d'aquestes característiques, fet que ha generat preocupació entre el veïnat. Els afectats presentaran la denúncia formal a la comissaria dels Mossos d'Esquadra aquesta mateixa tarda.
A més estudien reunir-se amb l'alcalde per expressar la seva inquietud per la seguretat.