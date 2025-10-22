INICIATIVES
Polèmica al Pallars Jussà per un festival gastronòmic
Entitats alimentàries acusen Tremp de deixar morir Cordevi després de 7 anys. La capital els demana implicar-se en la promoció
El festival gastronòmic Cordevi ha obert un agre debat al Pallars Jussà. Mentre l’ajuntament de Tremp assegura que el projecte continua viu a través de la promoció del producte agroalimentari del territori mitjançant les fires i activitats que se celebren a la tardor en diferents municipis de la comarca, entitats agroalimentàries locals han criticat el que consideren la desaparició del festival tal com es coneixia fins ara.
El Cordevi va nàixer per posar de relleu els productes agroalimentaris de la comarca i oferir experiències de la mà de productors, restauradors i elaboradors locals. Al llarg de set edicions, ha combinat gastronomia, cultura i turisme amb degustacions, música, espectacles i tallers en diferents municipis. Tanmateix, aquest any el certamen no es farà sota un programa unificat ni amb la col·laboració publicoprivada entre les associacions de productores d’oli, Aprovi, Apat Pallars Jussà, alguns ajuntaments i Tremp.
Les entitats asseguren que precisament Tremp ha deixat de finançar part de les activitats i de fer una promoció conjunta. L’alcaldessa de Tremp, Sílvia Romero, va remarcar en canvi la necessitat que siguin els ajuntaments de la comarca els que financin les activitats de promoció que es duguin a terme als seus pobles. Va recordar que es continua jugant per la promoció del producte del territori i “sota aquest paraigua es continuen celebrant actes com la Vianda, el Sopar de l’Oli de la Pobla o la mateixa Fira del Codony”. Així, pel que fa al finançament, va assenyalar que en els dos últims anys l’ajuntament de Tremp havia destinat una subvenció de Cultura de 18.000 euros, “però era necessari justificar fins a 40.000, la qual cosa és insostenible”.
En canvi, les associacions afirmen que la falta d’un programa conjunt implica la desaparició del festival. Lamenten que el Jussà perdi un aparador clau per a la promoció agroalimentària però confien que aquesta pausa serveixi per replantejar el model i rellançar el projecte.