Gran ensurt a Anglesola pel fort vent: part del sostre del poliesportiu impacta a l'escola
Cap alumne ni docent ha resultat ferit i demanen que només vagin a la zona les famílies que han de recollir els infants
Evacuada també l'escola Vedruna de Tàrrega
L'episodi de fort vent que sacseja aquest dijous el pla de Lleida ha provocat un gran ensurt a Anglesola, sortosament sense haver de lamentar cap ferit. L'incident s'ha produït quan passaven pocs minuts de les tres de la tarda, quan a causa de la ventada s'ha produït el despreniment d'una part del sostre del poliesportiu i ha impactat a l'escola Santa Creu, situada a l’avinguda Catalunya. Fins al lloc han acudit Mossos d'Esquadra, Bombers i ambulàncies del SEM, tot i que cap alumne ni docent ha resultat afectat.. No obstant, els Bombers han ajudat ha evacuar els infants mentre s’ha avisat als pares per anar-los a recollir.
La caiguda d’una part de l’estructura del sostre del pavelló ha provocat desperfectes de certa consideració al centre, sobretot vidres trencats.
El Conseller de Presidència, Albert Dalmau, visita l'escola
A Tàrrega, també ha calgut evacuar l’escola Vedruna perquè les plaques del sostre del pavelló que hi ha al costat també s’han començat a aixecar pel vent. En aquest cas, no hi ha hagut desperfectes al centre.
Una trentena de sortides dels Bombers a Lleida
Els Bombers de la Generalitat han rebut fins a les 16 hores una cinquantena d'avisos pel fort vent al pla de Lleida, molts d'ells per arbres trencats i branques caigudes.
Aquest dijous, el Servei Meteorològic de Catalunya ha alertat de perill 3 sobre 6 per ratxes de vent de fins a 70 quilòmetres per hora, principalment a les comarques del pla de Lleida i la Catalunya Central.