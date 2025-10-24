SEGRE

Baqueira Beret estrenarà cinc pistes d'esquí

Preveu obrir la nova temporada el 29 de novembre

Una panoràmica de l'estació d'esquí de Baqueira Beret.

Una panoràmica de l'estació d'esquí de Baqueira Beret.

Baqueira ha presentat la temporada 2025- 2026, que inaugurarà el 29 de novembre i acabarà el 6 d’abril, si les condicions ho permeten. Tindrà un total de 173 quilòmetres esquiables i cinc noves pistes blaves: Cargolh, Lebre 1, Arrianglo, Poric i Sautarèth. 

L’estació ha instal·lat catorze innivadors nous i s’han renovat infraestructures per millorar l’eficiència energètica i la seguretat en pistes. En l’àmbit gastronòmic, el restaurant La Perdiu Blanca de l’Hotel Montarto s’ha reformat per complet i l’antic Drinkery es transforma en la Xocolateria Jolonch de Torrons Vicens. A més, el Moët Winter Lounge estrena imatge.

