Baqueira Beret estrenarà cinc pistes d'esquí
Preveu obrir la nova temporada el 29 de novembre
Baqueira ha presentat la temporada 2025- 2026, que inaugurarà el 29 de novembre i acabarà el 6 d’abril, si les condicions ho permeten. Tindrà un total de 173 quilòmetres esquiables i cinc noves pistes blaves: Cargolh, Lebre 1, Arrianglo, Poric i Sautarèth.
L’estació ha instal·lat catorze innivadors nous i s’han renovat infraestructures per millorar l’eficiència energètica i la seguretat en pistes. En l’àmbit gastronòmic, el restaurant La Perdiu Blanca de l’Hotel Montarto s’ha reformat per complet i l’antic Drinkery es transforma en la Xocolateria Jolonch de Torrons Vicens. A més, el Moët Winter Lounge estrena imatge.