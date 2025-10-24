EDUCACIÓ
La UdL porta l’ofici dels raiers a les aules
La Càtedra Pirineus de la UdL ha presentat una nova maleta pedagògica dedicada a l’ofici de raier, amb l’objectiu d’atansar a l’alumnat el patrimoni vinculat als rius pirinencs.
El recurs, que es provarà a les escoles Sant Climent de Coll de Nargó i Els Raiers de la Pobla de Segur, combina continguts sobre la història dels antics transportistes de fusta, la biodiversitat fluvial i els efectes de les espècies invasores. Segons assenyala el director de la càtedra, Marc Ballesté, la iniciativa busca oferir eines als docents per treballar valors patrimonials i mediambientals.
Bona acollida
Les primeres proves han mostrat bona acollida entre els alumnes, que han après sobre els raiers amb activitats d’observació, matemàtiques i llenguatge. El material es posarà a disposició de centres de la resta de Catalunya.