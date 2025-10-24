TEMPORAL
El vent arranca part del sostre del pavelló d’Anglesola i l’estavella contra l’escola
Trenca finestres i irromp a les escales de l’interior del centre sense causar ferits. Nombrosos troncs col·lapsen calçades de carrers a Lleida i diversos municipis després d’assolir ratxes de 96 km/h
El fort vent registrat ahir va fer volar part del sostre del poliesportiu d’Anglesola l’estructura del qual va impactar contra l’escola Santa Creu, situada just al costat, trencant principalment vidres i finestres que van caure dins de l’edifici, a l’escala d’accés a la planta superior. No hi va haver ferits però es van viure moments de molts nervis. Els fets van ocórrer quan passaven pocs minuts de les 3 de la tarda. És l’hora d’entrada a classe però ahir el centre va optar per avançar uns minuts l’accés a les aules. L’alcaldessa, Carme Miró, va assegurar que els danys materials són “importants i impactants” i va destacar que “la direcció del centre ha actuat amb molta rapidesa”. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, va viatjar a Anglesola hores després de l’incident i va dir que “ha quedat en un ensurt” encara que va reconèixer que “els danys i l’afectació material són aparatosos”. L’objectiu ara és recuperar la normalitat i tornar a les aules dilluns, va afegir. Va mostrar el suport de la Generalitat en la “reconstrucció” de l’escola i el poliesportiu. Els Bombers van evacuar els alumnes (el centre té 119 estudiants) i es va avisar les famílies perquè els anessin a recollir. Avui no hi haurà classes però s’oferirà servei d’acollida al centre de dia i a la biblioteca d’Anglesola de 9 a 13 hores. També s’activarà el servei del psicopedagog per als alumnes que van patir estrès. De la teulada del poliesportiu es van desprendre vuit panells sandvitx i la seua estructura. A falta del que diguin els tècnics, l’alcaldessa va apuntar que hi podria haver alguna part mal segellada de la teulada i que les fortes ratxes haurien provocat que volés.
Precisament, les ratxes de vent van assolir els 96 km/h a Alguaire, 87,8 a Massoteres o 70 km/h a Tàrrega. Hi va haver molts incidents Lleida i comarques, sobretot, per la caiguda d’arbres.
A Lleida ciutat, un gran tronc va obligar a tallar un carril a Príncep de Viana i a Torrelameu va destrossar part de la popular Nòria. A Tàrrega, al pavelló del col·legi Vedruna es van desprendre unes peces del lateral. Els alumnes van haver de sortir al pati mentre s’inspeccionava l’estructura i es van tallar els carrers Mossèn Nicolau i Doctor Fleming.
També va caure una branca de grans dimensions a la plaça del Carme. Els Bombers van rebre entre les 10.00 i les 18.00 hores més de mig centenar d’avisos, la majoria, al pla.
Nombrosos talls de llum a les Garrigues i la Noguera
Fins a 2.600 abonats es van quedar ahir sense llum uns 80 minuts a l’Espluga Calba, Fulleda, la Floresta, els Omellons, les Borges Blanques, Tarrés i Arbeca a causa d’una fallada en la línia elèctrica que uneix aquestes localitats. La companyia Endesa ho va atribuir al temporal i va explicar que a causa de l’activació del pla Alfa a la comarca la reconnexió de les línies és més lenta. Lluís Amat, regidor de l’Espluga, va denunciar que aquest tipus d’apagades es repeteixen cada dos mesos i afecten la petita indústria local: la cooperativa agrària i Som Punt. A Torrelameu, hi va haver cinc talls de llum entre les 14.30 i les 15.30 per la caiguda d’un tronc sobre un cable.
Tallada la línia de tren entre Calaf i Manresa per un tronc a la via
La caiguda d’un tronc sobre les vies a la línia de Manresa entre Calaf i la capital del Bages va obligar a tallar la circulació dels trens i substituir-los per autobusos. A Lleida es van suspendre almenys els trajectes amb sortida de Lleida a les 15.55 i de Terrassa en direcció Lleida a les 18.26. El servei es va recuperar cap a les 21.00 h. Els Bombers de la Generalitat van rebre durant el dia més de 1.700 trucades i van atendre un miler de serveis durant el temporal de vent ahir a Catalunya. El Vencat va continuar activat al tancament d’aquesta edició. El SEM va fer fins a 18 atencions a Catalunya i un home va morir a Tarragona a causa del fort onatge (vegeu la pàgina 21).