MEMÒRIA
Més de 500 funcionaris de la Diputació van ser represaliats
Durant la dictadura franquista, i es farà un ple de reparació al desembre
La diputació de Lleida vol reparar els funcionaris depurats i represaliats durant la dictadura franquista i, per això, prepara un ple extraordinari per al desembre en què es reconeixerà 537 persones, entre funcionaris i interins, que van ser represaliats. Aquests van haver d’enfrontar-se a un expedient de depuració si eren treballadors anteriors al 18 de juliol del 1936 o van ser acomiadats de forma fulminant si havien entrat a prestar serveis a partir d’aquesta data. Així, s’està elaborant un web on es podrà consultar tota la informació i en la qual es facilitarà un formulari perquè els familiars de les persones depurades puguin apuntar-se per ser presents en aquest ple de reparació.
El treball d’investigació que ha portat a terme el Servei d’Arxius, Estudis i Informació ha pogut documentar un total de 701 funcionaris i interins en el període de 1931-1939, a través d’una o diverses fonts (expedients de depuració, llistats de nòmines o relacions de personal, entre d’altres). D’aquests, 537 van patir algun tipus de càstig o represàlia. L’objectiu era eliminar de l’administració tota persona sospitosa d’haver col·laborat amb els republicans i de ser desafecta al nou règim de Franco, i, sobretot, assegurar-se la fidelitat política i ideològica. El procés s’iniciava amb una declaració jurada per escrit en què havien de facilitar nombroses dades relacionades amb la situació com a funcionari, l’afiliació política i sindical, les activitats durant la guerra i la premsa de lectura habitual.
Aquesta primera declaració s’havia de repetir com a jurada i, fins i tot, com a interrogatori presencial. Finalment, la delegació de la Falange, la comandància de la Guàrdia Civil, el Govern Civil de la província i els alcaldes emetien els seus informes i, amb això, l’instructor formulava un plec de càrrecs o informava que no havia trobat cap causa de sanció o, si n’hi havia, declaraven avals o testimonis i es dictaminava quin era. Unes 450 persones que van entrar a treballar a partir del 18 de juliol del 1936 van ser acomiadades de forma automàtica sense cap expedient.
Ajuntament de Lleida
A l’ajuntament de Lleida, van ser depurats 284 funcionaris, dels quals 177 van ser acomiadats o sancionats entre 1938 i 1941. Els seus noms es van publicar en un lloc web com a acte de reparació.