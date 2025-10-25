EQUIPAMENTS
Torregrossa té a punt el centre de dia, amb 25 places, 15 de concertades
L’ajuntament de Torregrossa va celebrar ahir una jornada de portes obertes del centre de dia, un servei llargament demanat que compatarà amb 25 places, 15 de les quals concertades, després de culminar el procés de permisos i autoritzacions. L’alcaldessa, Maribel Zamora, va destacar que el consistori ha prioritzat “fer realitat un recurs que s’havia promès en repetides ocasions” i que facilitarà l’accés als veïns del municipi gràcies a les places concertades tramitades a través de Drets Socials i del consell comarcal del Pla.
La gestió del servei ha estat adjudicada a Adesma, entitat sense ànim de lucre especialitzada des de fa 30 anys en l’atenció a persones grans.
El seu president, Javier Castán, va subratllar que l’elecció per part de l’ajuntament és “un honor i un repte” i va avançar que el centre obrirà abans de Nadal: “Probablement amb els primers usuaris ja durant el novembre.”
El centre de dia oferirà horari de vuit del matí a vuit de la tarda amb esmorzar, menjar i berenar; control i seguiment de la medicació, fisioteràpia, suport psicològic i teràpies de manteniment per retardar el deteriorament, amb un enfocament que implica activament les famílies.
Tindrà una plantilla d’entre 4 i 5 professionals. L’equipament va ser inaugurat el 2023.