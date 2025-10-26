TRADICIONS
Els fallaires celebren el desè aniversari de la declaració com a Patrimoni Immaterial de la Unesco
En una trobada a Les on es va inaugurar la Casa deth Haro
Els fallaires del Pirineu van commemorar ahir a Les el desè aniversari de la declaració de les falles com a Patrimoni Immaterial per la Unesco.
Representants de pobles de Catalunya, Aragó, Andorra i França van debatre sobre els reptes del col·lectiu i la possible integració de nous municipis a la llista oficial.
Apunten que el reconeixement va marcar un abans i un després, però també ha massificat la festa amb l'arribada de milers de turistes. Els pobles tenen una capacitat logística i d'acollida limitada, i segons l'alcalde de Les, Andreu Cortés, "s'ha de trobar un equilibri" perquè la gent dels pobles pugui celebrar "la festa que esdevé l'essència de les comunitats del Pirineu entre turistes".
Més de 300 persones van assistir a la inauguració de la Casa deth Haro, un equipament integrat dins la Xarxa de Museus del Conselh Generau d'Aran que explica els orígens de la festa i la seva importància pel territori.
El museu estarà obert fins al 25 de novembre amb entrada gratuïta de dimecres a diumenge en horari d'11h a 14h i de 16h a 19h. Al llarg del mes de desembre es faran visites concertades per a col·lectius i associacions a càrrec del Museu de la Val d'Aran.
La Coordinadora de Fallaires de Catalunya ha donat un pas més en la creació formal d'una entitat que representa el sector, amb el naixement de la Federació de Municipis, Entitats Municipals i Associacions dedicades a l'organització de falles. El seu portaveu, Xavier Pedrals, ha assenyalat que la constitució de l'entitat afavorirà la solució de dificultats "comunes" i facilitarà el contacte amb les administracions. "Som municipis modestos dins de l'àmbit català i junts fem més força per gestionar serveis i rebre el suport de les institucions", ha conclòs.