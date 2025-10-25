PORCÍ
Piensos Costa i Vall Companys, distingits amb els màxims guardons dels Porc d’Or
Aconsegueixen el premi Diamant i el de la sostenibilitat. Granja Siscart d’Alcarràs, de la cooperativa d’Ivars, obté un reconeixement en una jornada amb més de mil professionals a la Llotja de Lleida
El Grup Vall Companys i Piensos Costa van ser distingits ahir amb dos dels tres guardons màxims que es van atorgar durant la 32a edició dels premis Porc d’Or, que distingeixen el compromís amb la millora contínua, la innovació i la sostenibilitat, així com els resultats tecnicoproductius de les explotacions de porcí. Es van celebrar a la Llotja de Lleida, on es van reunir més d’un miler de professionals del sector, representants institucionals, empreses i entitats col·laboradores.
La distinció del Porc d’Or amb Diamant va recaure en la SAT 4835 Urra-Zurucuáin, de Piensos Costa, situada a Zurucuáin (Navarra), destacada per l’excel·lència global de l’explotació, especialment els seus positius resultats productius i l’òptim control de l’alimentació i les condicions ambientals. Per la seua part, la granja El Cerruco, d’Agrocesa-Grup Vall Companys, ubicada a San Esteban de Gormaz (Sòria), es va alçar amb el premi especial Porc d’Or del ministeri d’Agricultura a la Sostenibilitat. El Jurat va valorar l’impecable nivell de benestar animal a la granja. El tercer premi especial, el One Health, va ser per a l’explotació Laguarres de Mazana Piensos Compuestos, ubicada a Osca.
D’altra banda, el grup Vall Companys va ser premiat també amb sis distincions en diverses categories tècniques i Piensos Costa en dos. Entre els guardonats en les categories tècniques es trobava també la Granja Siscart, de la Cooperativa d’Ivars d’Urgell i ubicada a Alcarràs. Va rebre un premi de bronze de la segona categoria (granges de 500 a 1.000 reproductores) en longevitat. Així mateix, la cooperativa lleidatana també va rebre un premi de plata en la quarta categoria (granges de més de 2.000 reproductores) en productivitat numèrica que va recaure en la Granja Valfarta, ubicada a Osca.
Per la seua part, l’explotació Minchavaques de Cincaporc, localitzada a Saragossa, va ser reconeguda amb un premi de bronze en segona categoria per la taxa de parts.
En aquesta 32a edició, Galícia es va consolidar com la gran protagonista, amb un total de 16 guardons, dels quals 13 van recaure en explotacions de la província d’Ourense. La segueix Aragó, que va obtenir 11 premis, concentrats sobretot a la província d’Osca. Catalunya en va rebre 5.
La cerimònia, que va acabar amb un sopar de gala, va tenir com a temàtica els premis Oscar i un grup de ballarins de l’escola de dansa lleidatana Dancescape van amenitzar la cerimònia interpretant balls de diferents musicals.
E
La cotització del quilo de porc a la llotja de Mercolleida ha baixat una setmana més. Aquesta vegada ho ha fet fins als 1,48 euros el quilo (-0,026 euros) d’acord amb la tendència a la baixa en el sector porcí europeu des del mes de juliol.
Així, la cotització del porc de la llotja lleidatana va començar a caure des del 10 de juliol, quan el quilo de porc es pagava a 1,82, euros, amb la qual cosa porta una depreciació de 0,44 euros des d’aquesta data.Tal com va publicar SEGRE, el benefici per als productors de porcí ha baixat prop d’un 35 per cent en els últims dotze mesos.En concret, el marge econòmic ha passat dels 40 euros per porc d’engreix de cent quilos el mes de setembre del 2024 als 26 registrats el mes passat, segons es desprèn dels últims informes fets públics per la conselleria d’Agricultura.