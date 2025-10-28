EMERGÈNCIES
L’escola d’Anglesola reprèn les classes sense accés al pati després del temporal
L’escola d’Anglesola va tornar ahir a estar plenament operativa després dels treballs d’emergència portats a terme des de divendres passat per les destrosses ocasionades pel temporal de vent. Tant les classes com el servei de menjador escolar van funcionar ahir amb normalitat. Segons fonts municipals, encara que les aules i el menjador es poden utilitzar sense restriccions, l’alumnat no pot fer ús del pati d’esbarjo, situat a la part posterior del centre educatiu, fins que acabin les obres de reparació al sostre del poliesportiu.
Mentrestant, totes les activitats del poliesportiu també han quedat suspeses i l’equipament estarà tancat fins a nova ordre per risc de despreniments.
Val a recordar que a primera hora de la tarda de dijous el fort vent va arrancar part de la teulada del poliesportiu i va fer volar dotze panells sandvitx i les seues guies que van impactar contra l’escola. No hi va haver ferits, però sí que hi va haver desperfectes materials.
Divendres es van suspendre les classes mentre es van portar a terme les tasques de neteja per restablir la normalitat al centre educatiu. Amb tot, es va oferir servei d’acollida al matí al centre de dia.