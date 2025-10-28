TURISME
Telecadires de dues estacions de Lleida transportaran bicicletes fora de la temporada d’esquí
El consell impulsa la creació del primer Bike Park del Sobirà a la primera. Ultimen la firma d’un conveni amb FGC amb vistes al 2027 i el telecadira d’Espot funcionarà amb panells solars flotants
Fa just una dècada, Espot Esquí acollia els Campionats de Catalunya de Descens en bicicleta de muntanya. Aquella imatge de ciclistes pujant les bicicletes fins a la cafeteria de la cota 2.000, sobre els seients del telecadira de la Roca, es repetirà aviat. Tant aquesta estació com la de Port Ainé es preparen ara per convertir-se de nou en un referent del ciclisme de muntanya al Pirineu.
El consell del Pallars Sobirà ha tret a concurs el subministrament de suports per a bicicletes, tant al telecadira de la Roca, a Espot, com al Jet-Cim de Port Ainé, tots dos de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). El contracte inclou també la instal·lació de les plataformes de recepció a l’arribada dels dos remuntadors, amb l’objectiu de facilitar l’accés dels ciclistes a les cotes altes de les estacions.
En el cas d’Espot Esquí, l’actuació anirà un pas més enllà, amb la creació del primer Bike Park del Pallars Sobirà. Aquesta infraestructura s’emmarca dins del projecte europeu Bike Natura-Aventura del Pallars Sobirà, cofinançat amb fons europeus Next Generation a través del programa de Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació. Aquest pla busca adaptar les estacions d’esquí al canvi climàtic i diversificar-ne l’oferta cap al turisme esportiu i sostenible.
L’estratègia d’FGC Turisme contempla vincular aquestes dos estacions al futur hub de la bicicleta impulsat pel consell comarcal del Pallars Sobirà, reforçant així l’oferta de turisme actiu durant els mesos sense neu. L’objectiu és desestacionalitzar les activitats del territori i atreure visitants durant tot l’any, seguint models consolidats de regions alpines com els Alps francesos o les Dolomites italianes.
En el marc del projecte Bike Natura també s’han executat actuacions d’adequació d’itineraris per a BTT, enduro i cicloturisme familiar, a més de la instal·lació de punts de recàrrega per a bicicletes elèctriques.
En la mateixa línia, a Sort, aquest estiu s’ha licitat la construcció d’un pumptrack al costat del skatepark i les piscines municipals, mentre que el consell prepara un catàleg de rutes a tota la comarca. Fonts d’FGC expliquen que el conveni de col·laboració entre l’empresa pública i el consell del Sobirà està pendent de firma. Si es compleixen els terminis previstos, el projecte es podria posar en marxa de cara a l’estiu del 2027.
Noves rutes per l’auge del cicloturisme
Mentre Espot i Port Ainé es preparen per habilitar els seus remuntadors per al transport de bicicletes, el cicloturisme continua guanyant terreny a tot el Pirineu lleidatà. L’estació de Baqueira-Beret manté oberts diversos remuntadors a l’estiu amb aquesta mateixa finalitat, oferint circuits per a BTT dins de l’oferta de rutes del Conselh Generau d’Aran.
A l’antiga estació d’Era Tuca, a Betren, també s’ha condicionat un parc de salts i una zona per a la pràctica del ciclisme de muntanya. Aquesta afició també arrela amb força al Pallars Jussà.
La gran xarxa de camins i traçats recuperats per entitats com Lo Podall de Tremp o els Trenkabikers de la Pobla de Segur ha convertit la comarca en un referent per als amants d’aquest esport.