Biblioteca Josep Pont i Gol: nou espai, més lectors
El nou equipament aconsegueix 1.500 participants en les seues activitats. També registra un rècord en préstecs: 2.886 el 2024 i ja 3.180 enguany
La Biblioteca Josep Pont i Gol del Palau d’Anglesola tanca el primer any al seu nou emplaçament amb 1.509 participants en activitats lúdiques i culturals, 850 carnets de persones lectores i xifres rècord de préstecs: 2.886 el 2024 i 3.180 des del gener fins a l’agost del 2025. Les dades mostren que aquest equipament és un motor cultural del municipi, l’any que celebra el seu 40è aniversari. Es va estrenar el 26 d’octubre del 1985.
L’acte central de l’aniversari, presidit diumenge passat per la consellera de Cultura, Sònia Hernández, va complir una doble funció: commemorar els quaranta anys d’aquest equipament i formalitzar la inauguració dels nous espais, ubicats al complex educatiu local.
La jornada va servir per recordar la trajectòria d’aquest servei, narrada per persones involucrades en el projecte, entre les quals hi havia Carme Serrano, regidora del primer ajuntament democràtic. Va recordar que va entrar en política amb el compromís de crear la biblioteca. Va evocar, a més, una anècdota de l’any 1985, quan l’aleshores president Jordi Pujol va inaugurar una biblioteca sense llibres a les prestatgeries.
El nou equipament suma una superfície de 200 metres quadrats: 150 d’interiors i un pati enjardinat que també funciona com a espai lector. L’obra, amb un pressupost aproximat de 320.000 euros, va ser executada per l’empresa lleidatana Romero Polo. La celebració va tenir un marcat to comunitari.
L’hereu i la pubilla locals van obsequiar llibres escrits per l’alumnat de l’Escola Arnau Berenguer sobre la biblioteca del futur i es van repartir punts de llibre creats per l’artista Conxita Botines. Hi va haver un vermut que va dinamitzar Polar Soft i va servir s’Abril, Espai Alternatiu. A la tarda, el Centre de Titelles de Lleida va captivar les famílies amb Kissu i una xocolatada va posar fi a la jornada.
Al llarg del dia es va recordar la figura de l’arquebisbe Josep Pont i Gol, que dona nom a l’equipament. En les properes setmanes es podrà visitar una exposició sobre la seua vida i obra, que també reuneix carnets històrics de lectors i un repertori de bibliografia local. Amb 1.509 participants en les seues activitats, la biblioteca confirma que el Palau llegeix més i millor.