INFÀNCIA
Clam estudiantil contra assetjaments escolars com el d’Almacelles
Uns 200 estudiants van participar ahir en la manifestació convocada a Lleida
“Prou bullying i discursos d’odi!” Així resava la pancarta que ahir al migdia va encapçalar la manifestació que va tenir lloc a la ciutat de Lleida contra l’assetjament escolar a les aules, en la qual van participar unes 200 persones, principalment joves. La protesta –convocada pel Sindicat d’Estudiants en una jornada en què també s’havia convocat vaga– va sortir del campus de Cappont de la Universitat de Lleida i va finalitzar davant dels serveis territorials de la conselleria d’Educació. Hi va haver marxes en altres ciutats de l’Estat i es va convocar arran del suïcidi el passat 14 d’octubre de Sandra Peña, una jove estudiant de Sevilla de 14 anys.
La protesta va agafar més força encara després que transcendís que s’està investigant la mort del Dani, un jove d’Almacelles de 15 anys que es va treure la vida el juliol passat i la família dels quals ha denunciat que patia bullying.
“Creiem que els casos de la Sandra i del Dani s’haurien d’haver evitat”, va dir una de les organitzadores de la marxa a Lleida, que va afegir que “hem d’anar a l’escola per guanyar-nos un futur, no per perdre’l”. En aquest sentit, va dir que “és una lluita important i hem de fer alguna cosa per canviar. Ens afecta i en tenim casos a Lleida. No només ens referim a suïcidis, també ens referim a trastorns mentals i problemes psicològics. L’escola no ha de ser un lloc on es generin problemes de salut mental. És una responsabilitat de tots. No podem permetre-ho”.
El departament d’Educació ha detectat 69 possibles casos d’assetjament escolar els tres últims cursos a Lleida. El 2022-2023 van ser 15 i el curs següent es van elevar a 36, com va publicar SEGRE el passat 3 d’octubre, mentre que n’hi va haver 18 l’exercici 2024-2025.