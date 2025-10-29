Detingut un jove de 24 anys per tràfic de drogues des d'un domicili de Corbins
En l'escorcoll de l'habitatge els Mossos d'Esquadra han trobat cocaïna, haixix, MDMA i marihuana
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Corbins un jove de 24 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. Mesos enrere els mossos van obrir una investigació per un possible tràfic de drogues des d'un domicili d'aquesta població.
Després de diversos dispositius de seguiment vigilància, els agents de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de Ponent van constatar les sospites. Finalment, l'home ha quedat arrestat aquest dimecres al matí durant un escorcoll a l'habitatge, on els mossos han localitzat diverses quantitats de cocaïna, haixix, MDMA i marihuana.