ENERGIA
La Generalitat limita per decret les noves centrals solars en regadius
Permetrà les ja autoritzades, en tràmit i per a autoconsum. Fa seua la proposta de l’associació de regants Acatcor i la patronal fotovoltaica Unefcat
El Consell Executiu va aprovar ahir un decret llei per limitar la construcció de noves centrals solars en sòl de regadiu, tant en zones que ja reben aigua com en aquelles on està previst portar-la. Aquesta regulació recull la proposta conjunta que van presentar el mes de setembre passat al Parlament l’associació de comunitats de regants Acatcor i la patronal fotovoltaica Unefcat. Així consta en el preàmbul del mateix text, que destaca la necessitat de “posar fi a la conflictivitat històrica” entre aquests dos sectors.
El decret llei planteja “impedir nous parcs solars en zones de regadiu com a norma general”, segons afirma en el preàmbul. Tanmateix, obre la porta a nombroses excepcions. En primer lloc, permetrà les centrals ja autoritzades o que ja estiguin en tramitació. També obre la porta a instal·lacions de fins a 5 MW de potència i per a autoconsum d’energia. Així mateix, es podran construir en terrenys degradats, que no hagin tingut ús agrari en almenys 5 anys o on no s’hagi implantat el reg en una dècada. D’altra banda, afavorirà el desplegament de panells solars en espais com la superfície de basses i canals de reg. Acatcor i Unefcat van celebrar el decret llei, que consideren “fruit del diàleg i del consens entre sectors clau del país”.
Al marge del sòl de regadiu, el decret llei inclou altres mesures per provar d’accelerar el desplegament d’energies renovables. Entre aquestes mesures destaca la possibilitat de transferir a altres empreses autoritzacions per a centrals solars i eòliques amb uns promotors que no construeixin. Actualment la compravenda de projectes es fa mitjançant l’adquisició de les empreses que els promouen. La nova normativa redueix a la meitat els terminis de tramitació per repotenciar centrals solars i eòliques ja existents, sempre que la potència addicional no superi en més del 25% la inicial.
Un registre oficial i normativa per a les comunitats energètiques
El decret llei estableix una regulació per a les comunitats energètiques: col·lectius que s’uneixen per generar i compartir energia, així com per reduir el seu consum, entre altres iniciatives. La nova normativa crea un registre per a elles i regula aspectes com la participació dels ajuntaments. En els últims anys han proliferat sense un marc legal específic, sota formes jurídiques que van des d’entitats sense ànim de lucre fins a societats mercantils. Lleida n’acull una vintena, que han captat 2,3 milions d’euros en ajuts de la UE per instal·lar 4,2 MW de potència solar. D’altra banda, el decret eximeix del tràmit ambiental la instal·lació de bateries per emmagatzemar l’energia de panells solars i molins de vent si són dins del recinte del complex original.