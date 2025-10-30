TRIBUNALS
Demanen 14 anys per intentar matar la parella amb un ganivet a Aran
La víctima va haver de ser operada d’urgència
La Fiscalia sol·licita una condemna de 14 anys de presó i 14 anys més de llibertat vigilada per a un home acusat d’intentar assassinar la seua parella a la Val d’Aran el gener de l’any passat. L’acusat està en presó preventiva des d’aleshores, quan va ser arrestat pels Mossos d’Esquadra. La víctima va ser atacada amb un ganivet de cuina de 29,5 centímetres de fulla, va patir dos ferides punxants al ventre i la zona dorsal i va haver de ser intervinguda. Està previst que el judici se celebri dimarts vinent a l’Audiència de Lleida. El matrimoni té dos filles.
Els fets, segons el Ministeri Públic, van tenir lloc a mitjans de gener del 2024 quan l’acusat, durant una discussió “amb l’ànim d’acabar amb la vida de la seua parella”, va agafar un ganivet de la cuina –d’una fulla de 29,5 centímetres de llarg i amb un mànec de 12 centímetres– i li va clavar al ventre. La víctima va voler fugir i, segons l’escrit d’acusació, l’agressor li va clavar a la zona dorsal. L’home va ser arrestat pels Mossos d’Esquadra. Per la seua part, la víctima va haver de ser intervinguda quirúrgicament i sotmesa a una reconstrucció abdominal, i també va patir danys al fetge.
Per tot això, la Fiscalia sol·licita que l’home sigui condemnat com a autor d’un delicte d’assassinat en grau de temptativa amb els agreujants de gènere i de parentiu. Demana una pena de 14 anys de presó, uns altres 14 de llibertat vigilada i una ordre d’allunyament i de prohibició de comunicació de 8 anys respecte a la víctima i les seues filles. La dona no reclama una indemnització per les lesions i els danys morals.