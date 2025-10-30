Homenatge al periodisme gràfic en les guerres
En les quartes Jornades Robert Capa, del 7 al 9 de novembre. Inclouran conferències, debats i una recreació històrica
Aitona retrà homenatge al periodisme gràfic en temps de guerra en la quarta edició de les Jornades Robert Capa, que celebrarà entre els dies 7 i 9 de novembre. El programa d’activitats inclourà conferències, taules de debat i una recreació històrica de la Guerra Civil que representarà l’ofensiva republicana al Baix Segre el novembre del 1938. Les dates triades per a les jornades commemoren aquest episodi històric, que va documentar el cèlebre fotoperiodista Robert Capa.
Els actes començaran el divendres dia 7 amb la conferència Fotoperiodisme en temps convulsos, a càrrec de Sandra Balcells al saló de plens a les 9.30 per a escolars i a les 19.00 per al públic general. Els alumnes d’ESO participaran en una visita guiada en la Ruta Capa. Dissabte, el periodista Fernando Olmeda i la fotògrafa Sandra Balsells participaran a les 11.00 en l’acte Fotògrafes de guerra: ofici i compromís. A les 12.00 tindrà lloc la taula redona Les dones i la guerra, amb Sandra Balsells, Tania Balló, Mónica Bernabé i Rosa Maria Calaf, moderada per Joan-Ramon González.
Diumenge es representarà a partir de les 11.30 l’ofensiva republicana, a càrrec del Grup de Recreació Històrica XV Brigada Mixta en col·laboració amb altres entitats dedicades a recrear episodis històrics. L’historiador Joan-Ramon González exercirà com a guia en aquesta activitat, que costarà 5 euros i requerirà inscripció a les oficines municipals o bé el mateix dia de la recreació.
L’alcaldessa d’Aitona, Rosa Pujol, va destacar que aquestes jornades formen part de l’aposta de l’ajuntament per a “preservar i difondre la memòria històrica del nostre país, divulgant la figura de Robert Capa i el paper funamental del periodisme gràfic en temps de guerra”. Va recalcar que “combinen l’anàlisi dels professionals i la vivència”, a través de la recreació històrica i de la Ruta Robert Capa, que recorre escenaris de guerra que va fotografiar.
L’ajuntament va presentar ahir les jornades en un acte amb la participació de l’alcaldessa, la directora dels serveis territorials a Lleida del departament de Justícia, Anna Miranda, el president del jurat dels premis Robert Capa, Josep Maria Solé i Sabaté, i el regidor d’Educació, Eduard Martín. La Generalitat, la Diputació i el Col·legi de Periodistes col·laboren en aquest esdeveniment.