ENERGIA
Una jutge investiga si els vuit parcs solars d’Alcarràs són un de ‘trossejat’ il·legalment
El jutjat obre diligències per determinar si un gran projecte va ser fragmentat en alguns de menors per evitar la supervisió estatal. Un altre jutge arxiva la denúncia de la promotora contra diversos pagesos
La magistrada del jutjat d’Instrucció número 1 de Lleida ha incoat diligències per investigar si les empreses promotores dels vuit parcs solars limítrofs que s’estan construint a Alcarràs van recórrer, o no, a l’estratagema de presentar com vuit plantes el que en realitat seria una macroplanta de 656 hectàrees dividida en sectors.
Fa anys que el sector de les renovables fragmenta i agrupa projectes a la seua conveniència per determinar qui en supervisa la tramitació: l’Estat a partir de 50 MW (megawatts, milers de kW) o les comunitats per sota d’aquesta potència. El Govern central ha tombat la majoria dels que ha supervisat a Lleida.
En aquest cas, diversos pagesos afectats per l’ocupació parcial de les seues finques per construir la línia elèctrica que ha de donar sortida als vuit parcs fotovoltaics afirmen que s’ha produït una fragmentació fraudulenta, i que això ha permès a les empreses promotores, Solaria i Ignis, agilitzar la tramitació de les autoritzacions davant de la Generalitat.
“No existeix cap presumpte fraccionament de projectes”, va assenyalar un portaveu de Solaria, que, com el d’Ignis, va declinar fer més valoracions perquè l’assumpte està sub iudice.
“En realitat, es tracta de dos promotors que han creat desenes d’empreses amb l’única finalitat de sol·licitar autoritzacions parcials i reduïdes, i no una autorització global”, assenyala la denúncia, que afirma que això suposa “un frau de llei” que afecta l’avaluació d’impacte ambiental, les normes urbanístiques i la planificació territorial. “Dit d’una altra manera, a les dos empreses promotores els resultaria impossible obtenir una autorització ambiental” per a un projecte que afecta Alcarràs i municipis veïns perquè “cap norma vigent de tipus urbanístic o ambiental no ho permet”, afegeix.
Diversos pagesos afectats per la construcció de la línia elèctrica han recorregut la seua autorització davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que va desestimar suspendre-la de manera cautelar.
Paral·lelament, el jutjat d’Instrucció número dos de Lleida ha arxivat la denúncia de la promotora de la línia contra diversos agricultors que acusa d’intentar parar les obres. Aquests ultimen una demanda de drets fonamentals per demanar que els Mossos deixin d’impedir-los l’accés a les seues finques.
Conflicte per la línia elèctrica per a aquestes centrals
La construcció a Alcarràs d’un tram de la línia d’alta tensió fins a Lleida que construeixen Ignis i Solaria per evacuar l’energia de les centrals solars de la zona de Montagut continua sent objecte de conflicte entre els promotors i alguns dels afectats pel procés d’expropiació, disconformes amb l’ocupació forçosa. Després de la intervenció policial el passat dia 20 per retirar obstacles en l’accés a una finca i permetre que operaris i maquinària entressin i iniciessin les obres, Ignis ha comunicat al jutjat que, des d’aleshores, persones acudeixen al lloc on es porten a terme els treballs i fan fotografies. Per a la firma, això pot suposar risc d’accident i fins i tot un acte d’intimidació, segons afirma en burofaxos que ha enviat a afectats per les expropiacions. “Es van enviar perquè fossin conscients que es posa en risc la seguretat de l’obra i dels que hi treballen”, van indicar fonts d’Ignis. Per la seua part, alguns dels que han rebut aquestes comunicacions les veuen com una mesura de pressió per frenar les seues protestes. L’obra ha d’acabar a finals d’any.