La meitat del segle XX, en fotografies
L’Arxiu Comarcal estrena demà la seua primera exposició després d’obrir el 2024. De dos fotògrafs locals les famílies dels quals van cedir més de 30.000 imatges que van des dels anys 50 fins al 1985
L’Arxiu de les Garrigues estrena demà divendres la primera exposició organitzada per aquest organisme, que va obrir al públic a primers del 2024. La mostra es titula Dos fotògrafs, un objectiu i està centrada en l’obra de dos fotògrafs de les Borges: Josep Arrufat, nascut el 1917, i Àngel Pagès, nascut el 1928, segons va explicar el responsable de l’Arxiu, Fernando Lázaro. Tots dos van acumular en vida un important patrimoni gràfic, que explica en imatges la societat i cultura de la capital, la comarca i Lleida durant la segona meitat del segle XX.
L’exposició ha estat possible gràcies a la cessió de material de les filles dels dos fotògrafs. Les descendents d’Arrufat han cedit un miler de fotografies i més de 3.000 diapositives d’entre els anys 50 i 1985, a més d’uns 600 negatius després de firmar un conveni amb la Generalitat. Per la seua part, la filla de Pagès va entregar l’obra del seu pare, que inclou més de 27.000 fotos i nombrosos enregistraments cinematogràfics. En total, més de 30.000 imatges.
L’Arxiu ha seleccionat 25 fotos de cada fotògraf i algunes de les 40 càmeres que Pagès va cedir a l’ajuntament de les Borges. La mostra també inclou un audiovisual de 15 minuts sobre les Borges després de la Guerra Civil. Segons Lázaro, aquesta exposició s’emmarca en el Congrés Internacional d’Arxius que se celebra a Barcelona des de dilluns fins avui dijous, sota el lema Catalunya, un país d’Arxius. Documents que fan Europa. El 1956 es va crear l’Agrupación Fotográfica Borgense, de la qual van formar part els dos fotògrafs, amb seu a l’ajuntament i on es va instal·lar un laboratori que tots dos van utilitzar. Lázaro va remarcar que aquesta exposició vol ser un viatge col·lectiu a través de la mirada d’aquests dos artistes per deixar testimoni a futures generacions.