Pla estratègic per rellançar l’Espai Macià
Després de constatar diverses deficiències en els seus deu anys de vida, amb l’objectiu que sigui un referent de memòria històrica i augmentar les visites i el seu arrelament al territori
L’Espai Macià va presentar ahir el seu pla estratègic, un document que dibuixa les línies mestres que ha de seguir l’equipament durant els pròxims cinc anys amb l’objectiu d’actualitzar el model de gestió, renovar el projecte museogràfic i enfortir la connexió amb els diferents tipus de públics. Aquest full de ruta té com a finalitat consolidar aquest espai com un equipament singular i de referència en l’àmbit de la memòria democràtica de Catalunya.
L’elaboració d’aquest pla ha comptat amb un procés participatiu en què han intervingut agents socials, culturals i institucionals del territori, així com professionals del sector museístic i de la memòria democràtica. L’enfocament participatiu garanteix que el document respongui a les necessitats i expectatives de la comunitat i es converteixi en una eina útil per al seu desenvolupament, van indicar responsables del museu.
La presentació va anar a càrrec de Jordi Seró, de l’Institut Patrimoni i Turisme, empresa responsable de l’elaboració del document. Entre les conclusions després d’aquests deu anys de vida destaquen les referides a la professionalització de la gestió per dotar-se d’una estructura tècnica estable i qualificada. Aquesta deficiència ha limitat el desenvolupament de les funcions museístiques, per la qual cosa cal consolidar un model més professional capaç d’assumir nous reptes. També es necessita la reformulació del projecte museístic per actualitzar continguts i formats integrant tecnologies immersives. A més, ha de redefinir la seua imatge gràfica per fidelitzar el públic, és necessària la integració al sistema museístic català, millorar ofertes al sistema educatiu, l’accessibilitat i potenciar la digitalització.