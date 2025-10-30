La xarxa d’aigua potable, lliure de fuites i de fibrociment
Gràcies a una subvenció de 900.000 euros de la Generalitat i la Diputació. Abans de les obres, les velles canonades perdien més de la meitat del cabal
L’ajuntament d’Alfarràs ha acabat la renovació de la xarxa d’aigua potable. Ha eliminat les conduccions de fibrociment, un material tòxic prohibit des de fa anys, i ha augmentat l’eficiència a gairebé el 80%, segons va explicar l’alcalde, Joan Carles Garcia (Junts). Les filtracions a les velles canonades provocaven pèrdues de més del 50% del subministrament fa sis anys. Les actuacions s’han centrat al barri d’Andaní, la zona de l’antiga fàbrica de filatures, els habitatges de Martí Casals, el carrer Calvari i el seu entorn i alguns trams del carrer Horta i al llarg de les avingudes que transcorren per l’N-230 i l’avinguda Lleida.
En concret, s’ha intervingut en una vintena de carrers: Santa Anna, Sant Llorenç, Major, avinguda Pinyana, Nord, Sant Josep Obrer, Mossèn Brugulat, Calvari, Tetuà, General Prim, Ramon Vives, Colònia Enher, avinguda Lleida, Alexandre Santallusia, avinguda Balmes, plaça Lluís Companys, Trinitat, Pompeu Fabra, Horta, Sisquella i Carles Riba. Segons Garcia, la xarxa té uns 14 quilòmetres de canonades, dels quals més de 35% eren de fibrociment. La inversió ha superat el milió d’euros, malgrat que s’ha comptat amb ajuts de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), la Generalitat i la Diputació que han aportat uns 900.000 euros.
Garcia va indicar que també s’han instal·lat molts comptadors a la via pública ja que, actualment, la majoria estan dins de les cases. Això té com a finalitat facilitar la lectura i detectar avaries. “On no s’ha pogut fer s’ha deixat la infraestructura preparada per abordar la connexió quan es pugui”, va puntualitzar.
L’ajuntament va recuperar a primers del 2023 la gestió directa del proveïment d’aigua potable després de gairebé tres anys de tràmits i una consulta veïnal que va avalar remunicipalitzar-lo. El consistori va rellevar la concessionària Cassa, encarregada del servei des del 2006 i el contracte de la qual va acabar el 2010. Des d’aleshores es va anar prorrogant anualment. A més, la justícia va donar la raó al consistori en el litigi amb aquesta firma, que reclamava pèrdues econòmiques per l’explotació de la xarxa d’aigua. Durant l’anterior mandat municipal, també amb Junts a l’alcaldia, l’ajuntament va anar executant reparacions per fases per renovar la xarxa de subministrament.