Renovació del DNI al domicili per a padrins
La Policia Nacional ha tramitat trenta-tres documents d’identitat (DNI) en domicilis aquest any a Lleida. El 2024 van ser setanta-quatre, d’un servei que es presta des de fa anys per facilitar la renovació del DNI a persones d’edat avançada, que tenen problemes per desplaçar-se o es troben ingressats en centres mèdics o geriàtrics. El subdelegat del Govern, José Crespín, va acompanyar ahir un equip del DNI de la comissaria de Lleida al domicili particular de Carlos Pubill, un veí de la capital del Segrià de 95 anys, per expedir la renovació del seu document d’identitat sense haver de moure’s de casa. Per fer ús d’aquest servei cal presentar la sol·licitud –disponible a la pàgina web de la Policia Nacional– i aportar certificats o informes mèdics que acreditin la seua situació. El servei es presta a tota la demarcació.