Queixes de veïns de Mollerussa per la plaga d’estornells: “és difícil que no et caigui un excrement a sobre”
Mollerussa fa anys que lluita contra aquestes plagues, tal i com ha anat recollint SEGRE al llarg dels anys
Milers d’estornells tapant el cel de Mollerussa. Aquesta és la imatge que denuncien diversos veïns de la capital del Pla d’Urgell. Més enllà de la bonica estampa natural, el cert és que, diuen els veïns, deixen tota la zona del canal de la ciutat “plena d’excrements, arbres i cotxes aparcats en van plens. A més, de la mala olor que deixen. És una situació que passa sobretot als matins i als vespres, quan és difícil que no et caigui un excrement a sobre”.
De fet, Mollerussa fa anys que lluita contra aquestes plagues, tal i com ha anat recollint SEGRE al llarg dels anys, i és que és un problema que es repeteix cada tardor i hivern des de fa més d’una dècada. Les bandades d’aquestes aus, que utilitzen els arbres urbans per pernoctar, generen molèsties als veïns i obliguen l’Ajuntament a destinar recursos constants a la neteja i a accions de dispersió.
Les primeres queixes veïnals es remunten almenys a finals del 2019, quan l’acumulació d’excrements als carrers i mobiliari urbà va portar el consistori a invertir prop de 6.000 euros en equips sonors per reproduir crits de depredadors i espantar els ocells. Tot i així, el problema va persistir i, el 2021, la situació es va qualificar de “plaga”, amb una notable indignació ciutadana per la brutícia a l’avinguda del Canal i altres zones arbrades.
En els darrers anys, el consistori ha anat combinant diferents estratègies. El 2022 es van utilitzar petards i sons dissuasius, i el setembre de 2023 es va adjudicar un nou contracte a una empresa especialitzada per instal·lar dos equips sonors i divuit altaveus a les zones més afectades. Aquest sistema, activat en fer-se fosc, reprodueix sons d’aus rapinyaires amb l’objectiu de trencar els patrons de descans dels estornells.
Tanmateix, la mesura que ha donat més bons resultats ha estat la poda intensiva dels arbres. A finals del 2023 i principis del 2024, els treballs d’esporga a l’avinguda del Canal van aconseguir que les aus abandonessin la zona. Davant l’eficàcia observada, l’Ajuntament va iniciar a l’octubre de 2024 una campanya de poda de més de 3.000 arbres repartits en cinc àrees de la ciutat per reduir els punts de pernoctació.