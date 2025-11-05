MEDI
Recorren la concessió de recollida de brossa en contenidors del Segrià
FCC porta davant del Tribunal Català de Contractes l’adjudicació d’aquest servei a Urbaser. L’hi va encomanar per als anys 2026 i 2035 per 24 milions d’euros
L’empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) ha interposat un recurs contra la nova concessió de la recollida d’escombraries en illes de contenidors, un servei que el consell del Segrià va adjudicar a Urbaser a finals del mes de setembre passat. FCC ha recorregut aquesta decisió davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, segons fonts de l’ens comarcal.
El consell ha tingut deu dies per justificar la tria. Ja ha remès la seua argumentació al tribunal i espera una contestació ràpida. L’ens comarcal va adjudicar a Urbaser la recollida de brossa en els quinze municipis amb illes de contenidors (a excepció de Lleida ciutat, amb la seua pròpia concessionària) a partir del 2026 i fins al 2035 amb un pressupost de 24,2 milions d’euros. La seua oferta es va imposar per un escàs marge sobre la d’FCC, que és l’actual concessionari juntament amb Arnó de la recollida de residus en contenidors. La continuarà fent fins que es resolgui el conflicte.
L’oferta d’Urbaser va rebre 56,65 punts sobre cent, només unes dècimes per sobre dels 56,10 que va obtenir la proposta d’FCC. L’adjudicatària del contracte es va comprometre a introduir millores respecte a les condicions establertes en el concurs, com desplegar trenta contenidors per a la recollida d’olis usats i implantar en una de les deixalleries de la comarca un punt de recollida d’amiant. Durant el procés de contractació, FCC va sol·licitar formalment al consell que exclogués Urbaser del concurs, una petició que el consell va desestimar.
C
Alpicat, Alcoletge, Alcanó, Alfés, Almacelles, Albatàrrec, Aitona, Benavent de Segrià, Gimenells i el Pla de la Font, Rosselló, Torrefarrera, Torre-serona, Torres de Segre, Vilanova de la Barca i Vilanova de Segrià són els quinze municipis que fan la recollida en contenidors. Quedarà pendent el concurs per gestionar les escombraries als vint-i-dos municipis on les recullen porta a porta.
La coexistència d’aquests dos sistemes ha donat pas al turisme d’escombraries: veïns de pobles amb recollida a domicili que, en lloc de treure al carrer cada fracció dels rebutjos en els dies indicats, van a pobles veïns per tirar-la en contenidors. Això es tradueix en contenidors que vessen i bosses de brossa tirades al seu entorn. Aquesta és un problema que han denunciant en diverses ocasions ajuntaments com el de Rosselló i Torres de Segre. En el primer municipi, l’ajuntament contempla a les seues ordenances la possibilitat de sancionar en cas que s’identifiqui les persones que ha dipositat els seus rebutjos als contenidors. Els agents cívics tenen lectors de matrícules per poder dur a terme la identificació. Rosselló calcula que al cap de l’any són tones les escombraries que veïns de pobles amb recollida domiciliària abandonen en els seus dipòsits.