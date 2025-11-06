Més de 300.000 euros per reparar el camí dels Plans
Del Fons de Transició Nuclear
L’ajuntament d’Aitona ha iniciat una nova actuació a la xarxa de camins municipals amb la pavimentació del camí dels Plans, que inclourà un tram de 2,8 quilòmetres, des del pont del riu, a l’encreuament amb el camí de Llardecans, fins al límit amb Torres de Segre. Està previst que les obres acabin el 31 de desembre i han estat adjudicades a Arnó Infraestructuras SLU, amb un pressupost total de 301.290 euros, dels quals 174.418,60 euros provenen del Fons de Transició Nuclear.
Els treballs inclouran la formació de cunetes de formigó de 0,75 metres d’ample, el fresatge del paviment existent i la repavimentació amb aglomerat asfàltic de cinc centímetres de gruix. L’alcaldessa d’Aitona, Rosa Pujol, ha justificat les inversions en camins assegurant que “responem al compromís de l’equip de govern amb el sector agrari i amb els nostres agricultors. Invertim en camins per garantir unes vies segures”, va remarcar. El regidor de Medi Rural, Climent Agustí, va recordar que “Aitona compta amb un circuit de camins de 254 quilòmetres i és un actiu estratègic per al desenvolupament econòmic i agrícola del municipi, ja que connecta finques amb el nucli urbà”.