INFÀNCIA
Famílies demanen una llei i canviar els protocols contra l’assetjament escolar
Concentració davant del Congrés amb la presència de la mare de l’adolescent d’Almacelles. Educació ha detectat gairebé 500 possibles casos aquest curs
Famílies de nens i nenes morts per culpa del bullying es van concentrar ahir davant del Congrés dels Diputats coincidint amb el Dia Internacional contra la Violència i l’Assetjament Escolar, en una protesta en la qual van criticar l’“abandó” que han tingut per part de l’administració. A l’acte va assistir la mare del Dani, l’adolescent d’Almacelles de 15 anys que el juliol passat es va treure la vida i la família del qual ha denunciat davant dels Mossos que patia assetjament escolar, en un cas que s’està investigant. “Em sembla injust el tracte que ens està donant l’Administració, un tracte d’abandó total i absolut”, va assenyalar el fundador de l’Associació Trencats contra les Violències a les Escoles, José Manuel López.
El pare de la Kira, menor que es va suïcidar al patir assetjament escolar, va defensar que perquè els protocols funcionin hi ha d’haver “una figura externa” al centre. “Mentre el col·legi sigui jutge i part i pugui fer el que vulgui, hi haurà més suïcidis. I ja us aviso, n’hi haurà molts més”, va advertir.Per això, va instar a canviar els protocols per posar aquests danys a l’altura de les agressions més greus o perquè hi hagi reparació del mal. “Als pares de la Sandra i a mi no ens repararan el mal, ni als del Daniel, que és aquí la seua mare. Els nostres fills han mort, però cada vegada que nosaltres veiem al telenotícies que un nen mor per la mateixa causa, és que ens esgarrifa en el més profund del nostre ésser”, va lamentar. Les famílies van exigir als responsables polítics l’aprovació urgent d’una Llei Integral contra l’Assetjament Escolar que garanteixi la protecció efectiva dels drets dels menors als centres educatius. El departament d’Educació ha registrat 482 possibles casos d’assetjament escolar des de l’inici d’aquest curs. Aquests casos estan comptabilitzats al Registre de Violències cap a l’Alumnat, que es va començar a implementar el curs passat i que va arribar als 1.696 possibles casos. El departament ha detectat 69 possibles casos d’assetjament escolar els tres últims cursos a Lleida, com va publicar SEGRE. Segons la conselleria, 17 centres lleidatans han participat en el programa #aquíproubullying, amb formació a tot el claustre de professors.
El Parlament insta el Govern a revisar l’actuació
El Parlament va instar ahir el Govern a revisar, actualitzar i reforçar els protocols d’actuació de l’assetjament escolar, incloent el ciberassetjament i les violències a través de les xarxes socials i plataformes per “garantir l’eficàcia en la detecció precoç, intervenció i seguiment del casos”. Mentrestant, “No t’ho guardis” és el lema de la campanya que la Policia Nacional va posar en marxa ahir a les xarxes socials per conscienciar víctimes i testimonis de l’efecte negatiu de creure que el bullying pot ser un secret.
Sol·liciten la inclusió al Codi Penal
L’advocat lleidatà Ramon Arnó va comparèixer l’octubre passat en la comissió de Justícia del Congrés sobre el projecte de llei orgànica per a la Protecció de les Persones Menors d’Edat als Entorns Digitals i va demanar la tipificació com a delicte de l’assetjament escolar i ciberassetjament, com va publicar SEGRE. El Codi Penal no els recull de forma específica, per la qual cosa quan ocorre un cas se li aplica l’article 173 i altres per delictes de lesions, amenaces, coaccions o injúries i calúmnies.