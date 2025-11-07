Guardians del patrimoni
L’ajuntament reconeix la tasca de 24 veïns i empreses que han conservat les esteles funeràries al llarg dels anys. Col·lecció formada per 68 peces de gran valor històric
Sanaüja va retre diumenge passat un emotiu homenatge als guardians de la seua singular col·lecció de 68 esteles funeràries discoidals, en un acte que va coincidir amb la commemoració del Dia dels Difunts (vegeu el desglossament).
L’alcaldessa, Maria Casoliva, va destacar que “l’acte d’homenatge va servir per reconèixer i agrair les persones, empreses i organitzacions que han treballat durant anys en la conservació i avaluació d’aquest patrimoni de Sanaüja”.
Casoliva va afirmar que “si a dia d’avui Sanaüja té aquest llegat és, sobretot i en bona part, gràcies al treball fet en comunitat i des del poble”. Es van entregar 24 certificats a veïns i empreses de reconeixement que simbolitzen el compromís comunitari i l’esforç conjunt per preservar una part essencial de la història local.
També es va instal·lar una placa commemorativa a l’interior de la capella de Santa Magdalena que recull els 24 noms de les persones i entitats homenatjades, al costat del de la diputació de Lleida, el Centre de Restauració i Béns Mobles i els diferents equips de govern de l’ajuntament de Sanaüja. Aquesta placa simbolitza el treball col·lectiu i el respecte pel patrimoni cultural local.
La singular col·lecció d’esteles funeràries, datada entre els segles XIV a XVIII, està composta per peces tallades en pedra de gres, amb formes circulars d’uns 50 centímetres de diàmetre, i presenta motius tan diversos com escuts heràldics, creus, inscripcions i elements decoratius florals.
Algunes llueixen relleus esculpits a les dos cares, la qual cosa reflecteix una notable expressivitat artística d’èpoques medievals i modernes.
Des del 2017, aquestes línies s’exhibeixen a la capella de Santa Magdalena, un edifici religiós restaurat per allotjar aquesta valuosa mostra. La seua museïtzació la converteix en la primera col·lecció d’aquest tipus a Catalunya accessible al públic i és considerada, amb les de Poblet i Preixana, una de les més rellevants.
La celebració de diumenge passat va tenir com a motiu principal la recent declaració d’aquesta important col·lecció patrimonial, formada per 68 esteles funeràries discoidals, com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), la màxima distinció atorgada pel Govern de la Generalitat en matèria de patrimoni cultural, concretament publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) el passat 2 de setembre (vegeu SEGRE del passat 4 d’octubre).
Precisament, aquest homenatge i la declaració com a BCIN asseguren la protecció legal reforçada d’aquestes peces, amb la qual cosa es consolida la seua importància històrica i cultural com un llegat que continuarà sent estudiat i valorat per les futures generacions.