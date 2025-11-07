En marxa una altra fase d’ampliació del cementiri
L’ajuntament de Guissona ha iniciat aquesta setmana les obres de la segona fase de remodelació i ampliació del cementiri municipal. L’alcalde, Jaume Ars, va explicar que es duran a terme dos actuacions. D’una banda, està prevista l’ampliació de la part nova del cementiri amb la construcció de 156 nínxols i 120 columbaris, un umbracle i un magatzem auxiliar així com l’habilitació d’un nou accés des de la part antiga fins a la moderna per la capella, fet que servirà també per deixar inutilitzat l’accés lateral. Aquesta actuació s’ha adjudicat a Cozubic Constructora per un import de 307.509,63 euros.
D’altra banda, està previst substituir les cobertes de fibrociment de l’antic cementiri i instal·lar-ne unes de noves per evitar les filtracions d’aigua. L’actuació també contempla la millora de la recollida i evacuació d’aigües pluvials. Aquestes obres s’han adjudicat a Ilerbimen SL per 161.535 euros. Els treballs de les dos fases s’allargaran aproximadament tres mesos.
Val a recordar que en la primera fase de reforma del cementiri el consistori va adquirir un terreny de 2.173 metres quadrats, es va construir el mur que delimita aquest nou recinte i es va adequar l’interior. Amb l’ampliació, el cementiri ocuparà 6.944 m2.