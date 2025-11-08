TURISME
Les estacions preparen la campanya d’esquí amb inversions per tenir neu i evitar cues
FGC estrenarà un accés similar a un Teletac per entrar amb descomptes a les pistes de Lleida i Girona. Milloren canons i aplanen el terra i instal·len paravents per aprofitar millor les nevades
Les estacions d’esquí lleidatanes preparen la nova temporada d’hivern amb inversions per assegurar-se neu, després de diverses campanyes amb escassetat de precipitacions. També han millorat l’oferta d’hostaleria i implantat accessos digitals i altres mesures per evitar cues d’esquiadors. La superfície esquiable a penes ha variat des de la campanya anterior: només dos quilòmetres més de pistes a Baqueira-Beret.
L’estació aranesa preveu estrenar la temporada el 29 de novembre amb 5 noves pistes. Ha instal·lat 14 canons de neu a la zona de Ta Dossau i n’ha substituït dotze d’antics per sis d’última generació, que qualifica com a “més eficients i sostenibles”. També ha aplanat terrenys per aprofitar millor l’espessor de la neu. Aquest any presenta l’aplicació per a mòbils Ski Track App, que permet visualitzar rutes en 3D per planificar recorreguts i inclou un mapa interactiu per facilitar l’orientació.
Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) preveu inciar la campanya d’hivern a partir del 4 de desembre a Boí Taüll, Port Ainé i Espot. A la primera ha instal·lat nou paravents per retenir la neu natural, mentre que a les altres dos ha renovat els capçals dels sistemes d’innivació a fi de guanyar eficiència i reduir consums d’aigua i energia.
La principal novetat d’FGC serà l’accés Flexipass, que permetrà entrar sense cues tant a les estacions lleidatanes com a les de La Molina, Vall de Núria i Vallter, a Girona.
El funcionament serà similar al del Teletac per pagar peatge a les autopistes: requerirà una subscripció anual de 15 euros i permetrà obtenir entrades amb descomptes i assegurança d’accident inclòs. Les rebaixes seran més grans com més s’utilitzi i partir del 17è dia d’esquí no es pagarà entrada. Així, Ferrocarrils ha reunit totes les estacions sota una única marca: Pirineu365.
El seu president, Carles Ruiz, va assenyalar com a objectius atreure nou públic i recuperar esquiadors catalans que ara acudeixen a estacions fora de Catalunya.
Al seu torn, Port del Comte, al Solsonès, va afirmar a les xarxes socials que prepara ja la nova temporada, si bé encara no ha avançat una data prevista d’obertura.
Per la seua part, Tavascan ha esquivat el tancament de les pistes d’esquí alpí gràcies a ajuts de la Generalitat a l’ajuntament de Lladorre per assumir l’alt cost de mantenir en funcionament l’únic remuntador.