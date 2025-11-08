Pla per impulsar el turisme i el comerç
Artesa busca dinamitzar el teixit empresarial i frenar la despoblació. Rutes, web turístic i marca promocional
L’ajuntament d’Artesa de Segre ha posat en marxa un ambiciós pla de promoció turística i comercial destinat a reforçar el desenvolupament econòmic i social del municipi. Pretén unificar en una sola estratègia els recursos turístics, comercials i industrials de la localitat i traçar el full de ruta dels pròxims anys.
En l’àmbit turístic, el pla preveu reunir els vint allotjaments registrats al municipi i oferir una imatge cohesionada de la destinació mitjançant la creació de mapes turístics i el nou web visitartesa.cat. A més, s’han dissenyat dos rutes: la Ruta del Centre Històric, que posa en relleu el patrimoni urbà, i Els Trulls, la vinya i el vi, centrada en la cultura vitivinícola amb la participació de cinc cellers locals i de la DO Costers del Segre.
La iniciativa també inclou circuits d’orientació impulsats pel club Cudos, entitat que des de fa anys treballa en la recuperació i manteniment d’antics camins ramaders, cursos d’aigua i senders tradicionals. Gràcies a aquesta tasca, molts d’aquests traçats s’han convertit en un valuós patrimoni natural i cultural. En aquest sentit, el consistori ha animat el club a continuar perquè aquestes rutes puguin disfrutar-se tot l’any, tant a peu com en bicicleta i ser accessibles per a tota mena de públics.
En matèria comercial, la campanya Jo compro a Artesa! vol dinamitzar les compres locals i reforçar la identitat comercial. També s’ha creat el directori digital de comerços i la marca Fira-Mercat del Montsec, que actua com a paraigua per promocionar els més de vint productors agroalimentaris de la zona. Aquest sector, clau per frenar la despoblació rural, és una de les apostes estratègiques del pla.
Pel que fa al polígon industrial, amb 20 hectàrees, 44 parcel·les i un 50% d’ocupació, ha estat incorporat en el Sistema d’Informació de Polígons d’Activitat Econòmica (SIPAE), i juntament amb l’Incasòl, ofereix sòl a noves empreses.
Turisme sostenible
L’alcalde, Francesc Puigpinós, va apuntar que l’objectiu és avançar cap a un turisme sostenible, amb la implicació de tots els agents locals i convertir Artesa de Segre en un referent territorial del Montsec. Així mateix, Puigpinós va explicar el pla al conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, durant una visita que va fer recentment a la localitat.