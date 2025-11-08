Sala immersiva per impulsar el turisme a Penelles
A l’església Vella, i tindrà màping
Penelles transformarà l’església Vella en una sala immersiva per impulsar el turisme cultural. Es crearà un nou espai audiovisual que comptarà amb tecnologia màping i projeccions sincronitzades que oferiran a l’espectador una experiència sensorial única. Aquesta iniciativa busca consolidar Penelles com a destinació turística més enllà del festival GarGar i compta amb una subvenció de 70.000 euros d’Innovació Territorial i Lluita contra la Despoblació.
El contingut audiovisual oferirà un viatge pel patrimoni de la zona amb tres eixos principals: L’aigua i l’agricultura, que posarà en relleu el canal d’Urgell, el patrimoni agroindustrial amb el Castell del Remei i els marges de pedra seca; la naturalesa incloent l’estany d’Ivars i Vila-sana i elements patrimonials de Castellserà i Linyola, i l’art reforçant el festival d’art urbà Gargar, incloent creacions de joves artistes i que comptarà amb obres de videoart.
L’objectiu d’aquesta actuació és augmentar l’afluència de visitants i s’emmarca en la proposta dels set municipis de la Noguera, Urgell i el Pla per impulsar una marca turística comuna a l’entorn del Castell del Remei.