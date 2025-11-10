En marxa el pàrquing de l’Espai Companys
Comencen a la fi els treballs després d’anys de reivindicacions i retards. Amb més de 130.000 euros, s’habilitaran 27 places
L’ajuntament de Tornabous ha iniciat a la fi, després de molts anys de reivindicacions i retards, la construcció d’un aparcament a l’Espai Lluís Companys del Tarròs, que es completarà amb una zona de lleure. L’objectiu és “millorar la seguretat viària” en l’accés a aquest equipament que està situat a peu de la carretera C-53, segons l’alcalde, David Vilaró (CUP).
Els treballs s’han adjudicat a Arnó Infraestructuras SLU per 122.357 euros als quals cal afegir el cost de les expropiacions de la finca amb un import final de 133.247,84 euros. L’aparcament, amb 27 places, s’habilitarà al mateix costat de la carretera on s’ubica el centre d’interpretació dedicat al president Companys, en una finca situada darrere del monument. Es crearà un nou accés just abans de l’entrada al monument. Aquest projecte constructiu ja es va redactar el 2021.
En un primer moment es volia construir a l’altre costat de la carretera però finalment es va descartar per falta de seguretat viària. En els últims anys, l’Espai Lluís Companys del Tarròs, inaugurat el 2014, ha registrat un increment important de visitants.
Protesta
Val a recordar que l’alcalde de Tornabous i membres del consistori no van assistir el mes d’octubre passat a l’acte institucional del 85 aniversari de l’afusellament del president Lluís Companys al Tarròs, el seu poble natal, com a senyal de protesta pels reiterats retards que, segons fonts municipals, ha patit el projecte de l’aparcament.
Fonts municipals van recordar que fa ja sis anys que l’ajuntament treballa per fer realitat aquesta actuació, “fonamental per dignificar l’entorn de la figura del president i millorar l’acollida dels visitants”, va apuntar Vilaró, que va acusar la Diputació d’haver posat traves administratives constants, fins al punt, van afirmar, d’arribar a perdre una subvenció europea del programa FEDER pels successius ajornaments en la tramitació.
Davant d’aquesta situació, l’ajuntament va decidir licitar pel seu compte les obres per no perdre més temps. En el seu dia, l’alcalde va anunciar que no acudiria a cap acte institucional compartit amb la Diputació fins que el conveni de col·laboració estigués firmat i els fons ingressats. El conveni finalment s’ha formalitzat i la partida s’ha aprovat.