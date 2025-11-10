Obres de restauració a tres cobertes de Cal Trepat amb més de 500.000 euros
L’ajuntament de Tàrrega iniciarà en els propers dies la restauració i consolidació de les cobertes de les naus 6, 7 i 13 de Cal Trepat. Aquesta acció és un nou avanç en la preservació del conjunt arquitectònic industrial de l’antiga fàbrica J. Trepat, que l’ajuntament va museïtzar el 2012. Amb aquesta intervenció, ja s’hauran reparat 14 de les 19 naus del complex.
Els primers treballs consistiran a retirar les teules i elements afectats, alguns de fusta i amb problemes d’inestabilitat. Posteriorment, les naus seran aïllades tèrmicament i s’aplicarà un tractament impermeabilizante. Finalment, es tornaran a col·locar les teules ceràmiques originals per conservar l’estètica del patrimoni.
L’actuació costarà 543.121,18 euros, dels quals 200.000 euros provindran de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) del departament de Cultura de la Generalitat. La resta es finançarà amb recursos propis, amb partides de 180.000 euros el 2025 i 174.205,29 euros el 2026.
Solvetia SL farà els treballs, amb un termini d’execució de 5 mesos. L’alcaldessa, Alba Pijuan, va ressaltar la importància d’aquesta intervenció per preservar un dels patrimonis culturals més destacats de la ciutat, ja que les naus presenten greus patologies.