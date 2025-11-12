Denuncien "reiterats" talls del servei d'internet a Artesa de Lleida
L'ajuntament qualifica la situació d'"inadmissible" i demana als veïns que presentin queixes a les seus companyies
Veïns d'Artesa de Lleida denuncien que han patit talls d'internet en els últims dies. Dilluns, el servei va fallar durant el matí i fonts de Telefónica van apuntar que es tractava d'una avaria causada per un problema elèctric que va quedar resolt després de tres hores. No obstant això, els talls de connexió s'han repetit novament aquest dimarts, generant indignació entre els residents i el consistori local.
En aquest sentit, l'ajuntament d'Artesa de Lleida ha manifestat públicament el seu malestar i ha qualificat la situació com a "inadmissible", assenyalant que aquests problemes perjudiquen greument el veïnat, els comerços i els serveis públics del municipi. Des del consistori afirmen haver-se posat en contacte "en reiterades ocasions amb responsables de Telefónica" per transmetre les queixes sobre el servei, a més d'haver fet denúncies públiques a mitjans i xarxes de comunicació.
Crida a l'acció col·lectiva dels veïns
Com a mesura de pressió, l'administració local ha fet una crida als veïns perquè truquin a les seves companyies telefòniques per presentar queixes formals, amb l'objectiu de "entre tots fer més força" davant dels talls en el servei d'internet.
En un comunicat oficial, l'Ajuntament ha declarat: "Condemnem l'abandonament de Telefónica-Movistar davant les reiterades avaries de la connexió a internet que patim des de fa dies. Aquesta situació és del tot inadmissible i perjudica greument el veïnat, els comerços i els serveis públics del municipi. Exigim una solució immediata i un servei de qualitat digne per a tota la ciutadania".